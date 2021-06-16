В кино — со справкой: в Нижегородской области новые ограничения по COVID-19

Нижний Новгород, 16 июня. В Нижегородской области ввели новые ограничения, связанные с профилактикой распространения COVID-19. Усилился контроль за посещением массовых мероприятий. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новые правила будут действовать для любителей кино, театральных постановок, спортивных состязаний, а также игр в детских развлекательных центрах. Ограничения касаются и праздников на открытом воздухе. От организаторов, участников и зрителей будут требовать сертификат прививки от коронавируса, либо отрицательный результат ПЦР-теста или же справку о наличии антител.

По информации пресс-службы областного правительства, совсем скоро жители региона смогут получить универсальный документ посетителя мероприятий.

Ранее ФАН писал о распространении нового штамма COVID-19 в Нижегородской области. Чаще всего болеют молодые.