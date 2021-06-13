Вакцина работает: глава нижегородского минздрава рассказала о ситуации с COVID-19

Нижний Новгород, 13 июня. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проанализировал ситуацию с распространением COVID-19. Своими выводами он поделился в Instagram.

По словам чиновника, 95% всех заболевших — непривитые. 4% подхватили вирус повторно, и 1% приходится на долю прошедших вакцинацию. Последние переносят болезнь в легкой форме.

«Вакцина работает. Отмечаются единичные случаи, у кого после прививки не образовались антитела. Но в этих казуистических эпизодах надо еще много разбираться», — заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Глава нижегородского минздрава упомянул в своем посте и выводы других специалистов, сравнивающих коронавирус с пандемией испанского гриппа. Он не исключает, что все может сложиться именно по сценарию столетней давности.

«Испанка закончилась так же внезапно, как и началась — сразу после третьей волны. Хочется верить, что и в этот раз свирепый вирус успокоится. Но вакцинация сможет сделать эту угрозу управляемой», — заключил министр.

Ранее ФАН писал, что Бурятию от роста заболеваемости коронавирусной инфекцией спасет лишь вакцинация. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.