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Общество
«Стрижепад» начался в Нижегородской области
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«Стрижепад» начался в Нижегородской области

Общество
«Стрижепад» начался в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 13 июня. Орнитологи сообщили о природном явлении, известном под названием «стрижепад». Находки на земле в виде обессилевших от голода и измученных стихией птиц будут встречаться до конца июля.

Специалисты советуют помогать попавшим в беду стрижам, так как они не умеют ходить по ровной поверхности, а также взлетать с земли. Отправить в полет птицу можно, протянув руку повыше. Но нужно учесть, что пернатый бедолага мог травмировать крылья и даже стать жертвой жары или грозы.

Ранее ФАН писал, что редкий вид цапель поселился в Мордовском заповеднике имени Петра Смидовича. За краснокнижными птицами наблюдают местные орнитологи.

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россия нижегородская область стрижи
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