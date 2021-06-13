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Молния ударила в школьника и сожгла дом в Нижегородской области

Происшествия
Молния ударила в школьника и сожгла дом в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 13 июня. В городе Кулебаки Нижегородской области во время грозы молния ударила в 12-летнего школьника и сожгла дом. Об этом сообщили региональные СМИ.

В разгул стихии мальчик находился дома перед компьютером. Заряд молнии прошел через технику и угодил в ребенка. На данный момент юный пользователь находится под присмотром медиков в состоянии средней тяжести.

«Еще у нас молния сожгла жилой дом. О пострадавших я не знаю. Сама во время грозы была за рулем в самом эпицентре. То и дело боялась, что та же участь может ожидать и меня», — поделилась с ФАН местная жительница Валентина З.

По данным регионального МЧС, в Нижегородской области на объектах ЖКХ за сутки произошли 24 аварии.

Ранее ФАН писал, что в Петербурге молния ударила в телебашню во время ночной грозы. Момент удара сняла одна и городских камер.

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россия происшествия нижегородская область
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