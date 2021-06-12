Редкие японские журавли впервые обзавелись потомством в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 12 июня. В зоопарке «Лимпопо» пополнение. Впервые родителями стали японские журавли Футо и Иваки. В пернатой семье на свет появились два журавленка.

Как сообщили в самом зоопарке, птенцы уже не раз показали свою любознательность и спокойно гуляют по вольеру. О полной самостоятельности говорить рано. Родители учат малышей ухаживать за перьями и подкармливают их пока исключительно клювом.

«Событие действительно долгожданное, ведь к нему наша пара японских журавлей шла несколько лет. Дело в том, что птица крайне осторожная и в условиях неволи размножается очень плохо», — рассказал генеральный директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Чтобы им помочь, сотрудники зоопарка подбирали для своих любимцев наилучшие условия для проживания. Также им пришлось пересмотреть норму и состав корма.

Японский журавль — это довольно редкий вид птиц. Их общая численность доходит до двух тысяч особей. Недавно они и вовсе были на грани исчезновения.

Ранее ФАН писал, об очередном пополнении в зверином семействе нижегородского зоопарка. Посетителям официально представили белую бенгальскую тигрицу, которую привезли из казанского цирка.