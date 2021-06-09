Пьяный «гонщик» на Audi снес забор в Нижегородской области и попал на видео

Нижний Новгород, 9 июня. Жители города Дзержинск Нижегородской области стали свидетелями ДТП. Автомобиль съехал с дороги и в буквальном смысле снес забор одного из домов.

Автотранспорт повредил не только ограду, но и грядки. По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии. Однако задержанием нарушителя покоя мирных граждан занялись не правоохранители, а сами жильцы. Они и передали «гонщика» стражам порядка.

Ранее ФАН писал о необычном ДТП в Нижнем Новгороде. На одной из улиц столкнулись маршрутка и яхта.