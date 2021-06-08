Жители Нижнего Новгорода на электросамокатах будут передвигаться медленнее

Нижний Новгород, 8 июня. Ограничение скорости при поездках на электросамокате введут в областной столице. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на мэра города Юрия Шалабаева.

По мнению чиновника, любители скорости на двухколесном транспорте невзначай могут покалечить прохожих. О полном запрете движения на электросамокатах по пешеходным улицам речь не идет. Владельцам попросту придется ограничивать скорость, однако о предельно допустимых километрах в час в публикациях не упоминается.

Юрий Шалабаев акцентировал внимание журналистов на экологичности и простоте в использовании этого средства передвижения.

Ранее ФАН писал о необходимости регулирования правил движения самокатов. Общество «Синие ведерки» предложило отделить более мощные устройства от обычных.