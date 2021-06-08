ДТП с яхтой и маршруткой произошло в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 8 июня. Необычное ДТП наблюдали жители областной столицы. На улице Коммуны столкнулись яхта и автобус.

Фото с места аварии появилось в одном из местных пабликов. Судно стояло на прицепе, что, по предположению подписчиков, могло напугать водителя маршрутки. После столкновения наземный транспорт съехал на трамвайные пути.

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О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии не сообщается.

Ранее ФАН писал о смертельном ДТП. В Нижнем Новгороде молодая пара на мотоцикле погибла после столкновения с легковушкой.