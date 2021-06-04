Парк 800-летия появится в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 4 июня. К юбилею областной столицы на набережной Федоровского создадут парк 800-летия. Соглашение о сотрудничестве было подписано руководителем региона Глебом Никитиным и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Каким будет парк — выбирали сами нижегородцы. Проект на основе их рекомендаций создавали сотрудники Института развития городской среды. Направляемые инвестором средства позволят сделать зону отдыха еще больше и интереснее.

По замыслу создателей, это будет парк с богатой растительностью, амфитеатром, световой инсталляцией, а также местами для отдыха и занятия спортом. Семь гектаров планируется благоустроить в этом году до августа, остальные 18 завершат в следующем.

Ранее ФАН писал об итогах рейтингового голосования по выбору общественной территории, которая нуждается в благоустройстве. Больше всех баллов набрал сквер Подольских курсантов.