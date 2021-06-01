Новый субсидированный авиарейс свяжет Нижний Новгород и Геленджик

Нижний Новгород, 1 июня. Новый субсидированный рейс свяжет областную столицу и Геленджик. С понедельника полеты начала выполнять авиакомпания «ИрАэро».

Воздушные суда Sukhoi Superjet 100 вместимостью более сотни человек будут летать в Геленджик и обратно два раза в неделю. Из «Стригино» самолет вылетит в понедельник в 13:10, преодолев расстояние до курортного города за 2,5 часа. В 20:00 пассажиры смогут вернуться обратно. Еще один рейс будет выполнен в среду.

Как пояснили ФАН в пресс-службе аэропорта, направление Нижний Новгород — Геленджик действовало и ранее, однако было закрыто несколько лет назад. В этом году было решено возобновить авиаперевозки по этому маршруту, включив рейс в перечень субсидируемых в рамках постановления правительства России.

Ранее ФАН писал, что четыре авиакомпании получили допуск Росавиации на выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в страны Европы и Африки. Однако последнее слово остается за оперативным штабом по борьбе с COVID-19.