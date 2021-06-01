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01 июня 11:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:23
Общество
Вице-адмирал Сухачев скончался на 76-м году жизни в Петербурге
11:22
Общество
Троллейбусы с кондиционерами и USB-портами появятся в Самаре уже к концу июня
11:20
Происшествия
Задержанного Пивоварова доставили в аэропорт Пулково
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
Все новости

Новый субсидированный авиарейс свяжет Нижний Новгород и Геленджик

Общество
Новый субсидированный авиарейс свяжет Нижний Новгород и Геленджик
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 1 июня. Новый субсидированный рейс свяжет областную столицу и Геленджик. С понедельника полеты начала выполнять авиакомпания «ИрАэро».

Воздушные суда Sukhoi Superjet 100 вместимостью более сотни человек будут летать в Геленджик и обратно два раза в неделю. Из «Стригино» самолет вылетит в понедельник в 13:10, преодолев расстояние до курортного города за 2,5 часа. В 20:00 пассажиры смогут вернуться обратно. Еще один рейс будет выполнен в среду.

Как пояснили ФАН в пресс-службе аэропорта, направление Нижний Новгород — Геленджик действовало и ранее, однако было закрыто несколько лет назад. В этом году было решено возобновить авиаперевозки по этому маршруту, включив рейс в перечень субсидируемых в рамках постановления правительства России.

Ранее ФАН писал, что четыре авиакомпании получили допуск Росавиации на выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в страны Европы и Африки. Однако последнее слово остается за оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

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Все новости / Общество / Новый субсидированный авиарейс свяжет Нижний Новгород и Геленджик
россия авиасообщение нижегородская область
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