«Мы идем до конца»: нижегородский «Зоопатруль» против живодеров

Утро пятницы нижегородцам омрачило происшествие. Случайные прохожие стали свидетелями попытки расправы над собакой. Мужчина, не стесняясь испуганных, но любопытных глаз, наносил привязанному псу удары ножом. Животное удалось спасти волонтерам.

«Псу сейчас уже ничего не угрожает. Мы нашли ему передержку. Наша главная цель — добиться справедливости. Имя мужчины, который пытался убить собаку, нам тоже известно. Он признался в содеянном. Мы сделаем все, чтобы его наказали по максимуму», — рассказала ФАН волонтер группы «Зоопатруль» Лариса Саплина.

Как выяснилось, нижегородский злодей набросился на собаку по «заданию» ее хозяйки. Девушка привязала некогда любимого питомца и оставила на растерзание чужому мужчине, оправдывая свое предательство агрессивным поведением лабрадора.

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«Это добрейшая порода собак. Никогда не нападает на людей. Недавно мы спасли и взрослых лабрадоров, и щенков. Я лично залезла на территорию приюта-живодерни и зашла к ним в вольер. Ни одна собака на меня набросилась, даже несмотря на все мучения, что им пришлось пережить в этом «аду», — поделилась зоозащитница.

Такие места волонтеры называют самыми что ни на есть концлагерями. Женщина — владелица злосчастного «приюта» — скармливала своим подопечным их же щенков. С приходом волонтеров на свободу смогли вырваться 40 собак. Благодаря зоозащитникам лысые, изнеможденные голодом и издевательствами животные вылечились и обрели настоящие семьи.

Федеральное агентство новостей / Елена Круглова

«Сейчас мы судимся с девушкой, которая, предположительно, убила двух лошадей. Мертвые тела она прикрыла ветками. Свою причастность к смерти одной [лошади] отрицает», — раскрыла ужасающие подробности Лариса.

В рядах спасенных зоозащитниками животных не только кошки и собаки, но и декоративные крысы. За ними порой приходится лезть в самые злачные места и даже в мусорные контейнеры.

«Как-то хозяева выкинули в помойку 13 декоративных крыс, одна из них была беременной. Мы с волонтерами копались в мусоре, в перчатках искали крысят. Хорошо, что контейнеры заполнены были только наполовину. В итоге нашли этих грызунов. Они были в ужасном состоянии, грязные. Волонтер Екатерина Рыбакина помыла их, показала ветеринару и пристроила в добрые руки», — еще одной историей поделилась собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Рыбакина

Год назад по Нижнему Новгороду прокатилась волна негодования. Местные заговорили о сектантах. Причиной столь шокирующих выводов стало появление на улицах города собак без передних лап. Пострадали только черные псы. Лариса узнала, что это могло быть стать последствием обрядов. Именно с помощью отрубленных конечностей животных мужчины «привязывают» женщин на верность. В ситуации разбираются правоохранители.

Список добрых дел и примеры человеческой жестокости можно перечислять бесконечно. В день «Зоопатруль» принимает по пять-шесть звонков. Приняв очередной вызов, они, не раздумывая, спешат туда, где в их помощи нуждаются беззащитные четвероногие друзья.

Ранее ФАН писал о старте программы массовой бесплатной стерилизации домашних животных в Нижнем Новгороде. Проект реализуют совместными усилиями фонд «Сострадание НН» и мэрия города.