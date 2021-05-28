Рухнувшая стена аварийного дома едва не убила инвалида в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 мая. Собственники квартир нижегородского дома живут в страхе за свою жизнь. Аварийное здание рушится, грозясь оставить под завалами десятки человек.
83 дом по улице Ильинской возведен в 1861 году в 100 метрах от Кремля. Некогда добротное строение, украшавшее центр областной столицы, за полутора века заметно обветшало. Здесь перекликаются история и современность, разруха и гордое звание «наследия Чемпионата мира по футболу». Три года назад, когда вся страна ждала иноземных туристов, а города-организаторы в спешке достраивали стадионы, в Нижнем Новгороде с помощью валика и краски «привели в порядок» целый полуразрушенный дом.
«Фундамента у нас по сути нет. Чтобы придать его подобие, это место залили пеной и покрасили», — рассказала ФАН о специфике ремонта жительница дома Ирина Юдина.
Судя по всему, стройматериалов хватило только на уличную сторону. Многообещающая картина предстает уже со двора. За загнившей дверью и «на честном слове» стоящими стенами в постоянном страхе живут более 30 человек. Среди них есть и пенсионеры, и новорожденные.
«Здание признано аварийным, но расселять жильцов администрация не хочет. Историческую ценность оно тоже не представляет. По программе нам эту процедуру назначили на 2033 год. Мы несколько лет судились, в итоге дату расселения перенесли на 2024 год. На территории двора сейчас идет стройка. Получается, мы никому не нужны. У нас даже крыши нет местами. В дождь все течет в дом и, как следствие, деревянные стены тоже гниют», — рассказала Ирина.
На днях под завалы едва не попал живущий на втором этаже инвалид. Мужчина еще на выходных заметил «нависшую» стену. Жильцы вызвали МЧС, затем пришла комиссия из районной администрации. В здании изрядно намокшие под дождем гости заявили о необходимости отремонтировать крышу.
Житель злосчастной квартиры решил не испытывать судьба и соорудил себе спальное место на полу. На следующий день на пустующий диван обрушилась стена.
«Нам всем снова сказали ждать расселения. Несущая стена вся загнила. Даже мастер сказал, если не закрепить, еще пару дождей, и ее просто смоет. Тогда мы всем домом окажемся на улице под каким-нибудь трамваем», — поделилась своими страхами собеседница.
Ранее ФАН писал, что за свою жизнь боятся собственники комнат саранского общежития. Двухэтажное здание было признано аварийным осенью прошлого года.