Рухнувшая стена аварийного дома едва не убила инвалида в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 28 мая. Собственники квартир нижегородского дома живут в страхе за свою жизнь. Аварийное здание рушится, грозясь оставить под завалами десятки человек.

83 дом по улице Ильинской возведен в 1861 году в 100 метрах от Кремля. Некогда добротное строение, украшавшее центр областной столицы, за полутора века заметно обветшало. Здесь перекликаются история и современность, разруха и гордое звание «наследия Чемпионата мира по футболу». Три года назад, когда вся страна ждала иноземных туристов, а города-организаторы в спешке достраивали стадионы, в Нижнем Новгороде с помощью валика и краски «привели в порядок» целый полуразрушенный дом.

Федеральное агентство новостей / Ирина Юдина

«Фундамента у нас по сути нет. Чтобы придать его подобие, это место залили пеной и покрасили», — рассказала ФАН о специфике ремонта жительница дома Ирина Юдина.

Судя по всему, стройматериалов хватило только на уличную сторону. Многообещающая картина предстает уже со двора. За загнившей дверью и «на честном слове» стоящими стенами в постоянном страхе живут более 30 человек. Среди них есть и пенсионеры, и новорожденные.

«Здание признано аварийным, но расселять жильцов администрация не хочет. Историческую ценность оно тоже не представляет. По программе нам эту процедуру назначили на 2033 год. Мы несколько лет судились, в итоге дату расселения перенесли на 2024 год. На территории двора сейчас идет стройка. Получается, мы никому не нужны. У нас даже крыши нет местами. В дождь все течет в дом и, как следствие, деревянные стены тоже гниют», — рассказала Ирина.

Федеральное агентство новостей / Ирина Юдина

На днях под завалы едва не попал живущий на втором этаже инвалид. Мужчина еще на выходных заметил «нависшую» стену. Жильцы вызвали МЧС, затем пришла комиссия из районной администрации. В здании изрядно намокшие под дождем гости заявили о необходимости отремонтировать крышу.

Житель злосчастной квартиры решил не испытывать судьба и соорудил себе спальное место на полу. На следующий день на пустующий диван обрушилась стена.

Федеральное агентство новостей / Ирина Юдина

«Нам всем снова сказали ждать расселения. Несущая стена вся загнила. Даже мастер сказал, если не закрепить, еще пару дождей, и ее просто смоет. Тогда мы всем домом окажемся на улице под каким-нибудь трамваем», — поделилась своими страхами собеседница.

Ранее ФАН писал, что за свою жизнь боятся собственники комнат саранского общежития. Двухэтажное здание было признано аварийным осенью прошлого года.