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28 мая 16:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
16:07
Армия
Генерал ВСУ рассказал о подготовке Киева к войне с Россией с 2007 года
16:07
Общество
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
Общество
Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
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Рухнувшая стена аварийного дома едва не убила инвалида в Нижнем Новгороде

  /   Обновлено: 28 мая 2021 15:27
Общество
Рухнувшая стена аварийного дома едва не убила инвалида в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Юдина

Нижний Новгород, 28 мая. Собственники квартир нижегородского дома живут в страхе за свою жизнь. Аварийное здание рушится, грозясь оставить под завалами десятки человек.

83 дом по улице Ильинской возведен в 1861 году в 100 метрах от Кремля. Некогда добротное строение, украшавшее центр областной столицы, за полутора века заметно обветшало. Здесь перекликаются история и современность, разруха и гордое звание «наследия Чемпионата мира по футболу». Три года назад, когда вся страна ждала иноземных туристов, а города-организаторы в спешке достраивали стадионы, в Нижнем Новгороде с помощью валика и краски «привели в порядок» целый полуразрушенный дом.

Рухнувшая стена чуть не задавила нижегородского инвалида
Федеральное агентство новостей  / Ирина Юдина

«Фундамента у нас по сути нет. Чтобы придать его подобие, это место залили пеной и покрасили», — рассказала ФАН о специфике ремонта жительница дома Ирина Юдина.

Судя по всему, стройматериалов хватило только на уличную сторону. Многообещающая картина предстает уже со двора. За загнившей дверью и «на честном слове» стоящими стенами в постоянном страхе живут более 30 человек. Среди них есть и пенсионеры, и новорожденные.

«Здание признано аварийным, но расселять жильцов администрация не хочет. Историческую ценность оно тоже не представляет. По программе нам эту процедуру назначили на 2033 год. Мы несколько лет судились, в итоге дату расселения перенесли на 2024 год. На территории двора сейчас идет стройка. Получается, мы никому не нужны. У нас даже крыши нет местами. В дождь все течет в дом и, как следствие, деревянные стены тоже гниют», — рассказала Ирина.

Рухнувшая стена чуть не задавила нижегородского инвалида
Федеральное агентство новостей  / Ирина Юдина

На днях под завалы едва не попал живущий на втором этаже инвалид. Мужчина еще на выходных заметил «нависшую» стену. Жильцы вызвали МЧС, затем пришла комиссия из районной администрации. В здании изрядно намокшие под дождем гости заявили о необходимости отремонтировать крышу.

Житель злосчастной квартиры решил не испытывать судьба и соорудил себе спальное место на полу. На следующий день на пустующий диван обрушилась стена.  

Рухнувшая стена аварийного дома едва не убила инвалида в Нижнем Новгороде
Федеральное агентство новостей  / Ирина Юдина

«Нам всем снова сказали ждать расселения. Несущая стена вся загнила. Даже мастер сказал, если не закрепить, еще пару дождей, и ее просто смоет. Тогда мы всем домом окажемся на улице под каким-нибудь трамваем», — поделилась своими страхами собеседница.

Ранее ФАН писал, что за свою жизнь боятся собственники комнат саранского общежития. Двухэтажное здание было признано аварийным осенью прошлого года.  

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россия нижний новгород аварийное жилье
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