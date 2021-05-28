Нижегородцы могут бесплатно стерилизовать своих питомцев

Нижний Новгород, 28 мая. Программа массовой бесплатной стерилизации домашних животных стартовала в областной столице. Проект реализуют совместными усилиями фонд «Сострадание НН» и мэрия.

Операцию кошкам и собакам проводят как в ветеринарном госпитале, так и в ветмобиле. Если раньше на бесплатную стерилизацию претендовали только бездомные животные, то сегодня привести своего питомца на процедуру могут пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие и многодетные семьи.

Как пояснили в городской администрации, только за шесть лет благодаря уже имеющейся программе число безнадзорных животных в Нижнем Новгороде стало меньше в шесть раз.

«Только стерилизация поможет нам решить проблему бездомных кошек и собак. Люди заводят питомцев. Потом их котята и щенки оказываются в подъездах и в мусорных баках. К нам чуть ли не каждый день приносят больных, слабых животных, которые только успели появиться на свет. Всех приютить мы не сможем, хозяев найти для них — тоже непростая задача. Поэтому, я считаю, подобные программы нужно вводить и в других городах», — высказала свое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН зоозащитница Анна Ф.

Помимо бесплатной операции, животных могут привить от вирусов, а также провести им обследование.

Ранее ФАН писал, что в Нижнем Новгороде мужчина ножом изрезал собаку. На данный момент жизни пса ничто не угрожает. За его лечение взялись неравнодушные горожане.