Живодер изрезал ножом собаку на глазах у прохожих в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 27 мая. Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в Нижегородской области. Неизвестный нанес собаке ножевые ранения.

По информации местных жителей, инцидент произошел рано утром в среду на территории жилого комплекса «Времена года». На вид 50-летний мужчина привязал собаку около кафе и несколько раз пырнул ее лезвием ножа. Однако псу удалось вырваться.

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За лечение израненного животного взялись местные жители. Благотворители собрали средства и отвезли его в клинику. По информации очевидцев, жизни собаки ничего не угрожает.

По данному факту проводят проверку, личность живодера устанавливается.

Ранее ФАН писал о другом случае жесткого обращения с животными. Израненного ягдтерьера бросили на голодную смерть в нижегородском лесу.