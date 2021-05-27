Живодер изрезал ножом собаку на глазах у прохожих в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 27 мая. Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в Нижегородской области. Неизвестный нанес собаке ножевые ранения.
По информации местных жителей, инцидент произошел рано утром в среду на территории жилого комплекса «Времена года». На вид 50-летний мужчина привязал собаку около кафе и несколько раз пырнул ее лезвием ножа. Однако псу удалось вырваться.
За лечение израненного животного взялись местные жители. Благотворители собрали средства и отвезли его в клинику. По информации очевидцев, жизни собаки ничего не угрожает.
По данному факту проводят проверку, личность живодера устанавливается.
Ранее ФАН писал о другом случае жесткого обращения с животными. Израненного ягдтерьера бросили на голодную смерть в нижегородском лесу.