Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Нижний Новгород, 27 мая. Смертельное ДТП унесло жизни двоих жителей Нижегородской области. О случившемся сообщило региональное МЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла в городском округе Новашинский на 306 километре трассы Ряжск — Нижний Новгород. Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Жертвами ДТП стали два человека.

В местных социальных сетях появилась информация о том, что в раскореженном после удара автомобиле погибли сотрудник ГИБДД и его беременная жена.

Ранее ФАН писал об очередной смертельной аварии. Автоледи погибла после столкновения с мотоциклом.