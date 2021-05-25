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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
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Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
Общество
Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой
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Нижегородцы страдают от нашествия змей

Общество
Нижегородцы страдают от нашествия змей
pixabay.com/PD  / 

Нижний Новгород, 24 мая. Четыре жителя областного центра пострадали от укуса змей. Об инцидентах написали местные СМИ со ссылкой на городскую больницу №33.

Отдых на природе — это не только свежий воздух и положительные эмоции, но и большой риск «нарваться» на змей. Ядовитые представители местной фауны обитают в болотистых местностях, лугах и полях, прячутся в густой траве и нападают, когда чувствуют угрозу своей жизни. От укусов пресмыкающихся пострадали четверо нижегородцев. Двоим пришлось остаться в стационаре под наблюдением медиков.

На растениях прячутся и более мелкие, но не менее опасные существа. Клещи могут быть переносчиками смертельно опасных инфекций. В этом году после укусов насекомых в травмпункты и больницы обратилось свыше 2600 жителей области.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. За пострадавшими установлено медицинское наблюдение», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее ФАН писал о бешенстве в Мордовии. Из-за больных кошек карантин ввели в двух населенных пунктах.

россия змеи нижегородская область
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