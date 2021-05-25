Нижегородцы страдают от нашествия змей

Нижний Новгород, 24 мая. Четыре жителя областного центра пострадали от укуса змей. Об инцидентах написали местные СМИ со ссылкой на городскую больницу №33.

Отдых на природе — это не только свежий воздух и положительные эмоции, но и большой риск «нарваться» на змей. Ядовитые представители местной фауны обитают в болотистых местностях, лугах и полях, прячутся в густой траве и нападают, когда чувствуют угрозу своей жизни. От укусов пресмыкающихся пострадали четверо нижегородцев. Двоим пришлось остаться в стационаре под наблюдением медиков.

На растениях прячутся и более мелкие, но не менее опасные существа. Клещи могут быть переносчиками смертельно опасных инфекций. В этом году после укусов насекомых в травмпункты и больницы обратилось свыше 2600 жителей области.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. За пострадавшими установлено медицинское наблюдение», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

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