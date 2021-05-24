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24 мая 16:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Происшествия
Житель Петербурга попал в больницу с разбитой головой и переломами
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
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YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
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Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников

Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 24 мая. Трудовая инспекция наказала подразделение городской мэрии за нарушение законодательства. За «экономию» на безопасности сотрудников автохозяйство оштрафовано на 620 тысяч рублей.

Как выяснили инспекторы, предприятие не обеспечило представителей рабочих профессий спецодеждой. Серьезные замечания к работодателю по части выдачи обуви.

«Сварщику не выданы кожаные ботинки с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или сапоги кожаные с защитным подноском, а также не выданы очки защитные термостойкие со светофильтром», — сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По данным ведомства, слесарю приходилось выполнять свои служебные обязательства без специальных перчаток и очков. Водители остались без ежегодного оплачиваемого отпуска, впрочем, восемь из них были приняты без справки от психиатра.

За многочисленные нарушения муниципальному предприятию придется оплатить штраф в размере 620 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал о вмешательстве прокуратуры в деятельность компании «Хотьковский автомост». Сотрудники организации месяцами не получали заработную плату.

россия нижегородская область трудовое законодательство
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