Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников

Нижний Новгород, 24 мая. Трудовая инспекция наказала подразделение городской мэрии за нарушение законодательства. За «экономию» на безопасности сотрудников автохозяйство оштрафовано на 620 тысяч рублей.

Как выяснили инспекторы, предприятие не обеспечило представителей рабочих профессий спецодеждой. Серьезные замечания к работодателю по части выдачи обуви.

«Сварщику не выданы кожаные ботинки с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или сапоги кожаные с защитным подноском, а также не выданы очки защитные термостойкие со светофильтром», — сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По данным ведомства, слесарю приходилось выполнять свои служебные обязательства без специальных перчаток и очков. Водители остались без ежегодного оплачиваемого отпуска, впрочем, восемь из них были приняты без справки от психиатра.

За многочисленные нарушения муниципальному предприятию придется оплатить штраф в размере 620 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал о вмешательстве прокуратуры в деятельность компании «Хотьковский автомост». Сотрудники организации месяцами не получали заработную плату.