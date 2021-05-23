Автоледи погибла после столкновения с мотоциклом в Нижегородской области

Нижний Новгород, 23 мая. Жуткая авария унесла жизнь 40-летней жительницы Нижегородской области. В Лысовском районе легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

По информации регионального УГИБДД, авария произошла в субботу на 506 километре трассы Москва — Уфа в 17:55. После столкновения женщина погибла на месте, а травмированного байкера в больницу увезла карета скорой помощи.

Как выяснилось, 40-летняя погибшая работала учителем начальных классов. У женщины остался несовершеннолетний ребенок.

Подписчики местных пабликов разделились на тех, кто уверен в виновности автоледи, и противников езды на мотоцикле.

«Пора запрещать этот летящий ужас на дорогах, пусть ездят на треках как спортивный транспорт. Они о правилах вспоминают только после аварии, а как в пробке сигналить, чтобы их в междурядье пропустили, или лететь по проспекту как пуля, так они первые и ПДД им не указ», — возмутилась Ульяна Н.

«Сама же нарушила — сама умерла. Правила надо было учить, а не покупать права. Таких не жалко», — грубо прокомментировал новость Юрий В.

Ранее ФАН писал о другой смертельной аварии. В Нижегородской области после столкновения с легковым автомобилем погибли мотоциклист и его пассажирка.