Байкер с девушкой разбились насмерть при столкновении с BMW в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 мая. Поездка на мотоцикле для байкера и его пассажирки обернулась трагедией. Водитель и девушка погибли после ДТП с легковушкой.

По данным регионального ГИБДД, владелец BMW при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, после чего произошел удар.

26-летний водитель скончался на месте. К приезду медиков девушка была жива, она умерла на больничной койке. Ее личность устанавливается.

В ведомстве отметили, что второй участник ДТП имеет семилетний водительский стаж.

Ранее ФАН писал о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Четыре человека погибли после опрокидывания автомобиля в Нижегородской области.