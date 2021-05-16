Пытался спасти дочь: житель Нижегородской области утонул в озер

Нижний Новгород, 16 мая. В городе Бор в местном водоеме утонул мужчина. Как пояснили очевидцы, погибший бросился в воду, спасая восьмилетнюю дочь.

По словам соседки погибшего Екатерины, ставшей невольной свидетельницей трагедии, житель города Бор вместе с семьей отдыхал на озере Юрасовском. К мужчине, который находился в воде поплыла старшая восьмилетняя дочь.

«Лиза начала кричать маме, что тонет. Папа начал ее вытаскивать из-под воды. Рядом был брат его жены. Он и спас девочку. А Сергей так и не вынырнул, вообще исчез. Вызвали местных водолазов. Но, к сожалению, он уже погиб», — рассказала о случившемся ФАН Екатерина.

По словам девушки, 37-летний мужчина был абсолютно трезв. Причиной гибели, скорее всего, стали холодные ключи, которые и вызвали судороги.

«Мы с ними соседи, хорошо общаемся. Они — непьющая семья, примерная. Сергей всегда был работягой, делал все, чтобы содержать семью и не выпивал», — добавила собеседница.

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