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16 мая 20:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:38
Общество
Омская экоактивистка спасла ежа из горящего леса
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Больше полусотни домов для аграриев и соцработников построят в Нижегородской области

Экономика
Больше полусотни домов для аграриев и соцработников построят в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 16 мая. В этом году в 13 районах области появятся более полусотни домов. Это стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на улучшение жилищных условий сельских жителей только в 2021 году в регионе выделено 200 миллионов рублей. На эти деньги в нескольких районах построят 54 частных и один многоквартирный дом.

Труженикам агропромышленного комплекса и социальной сферы жилье можно получить, предоставив договор найма. Дом или квартиру через пять лет работы на предприятии разрешат купить за сумму, не превышающую 10% расчетной стоимости строительства. Цена за жилье уменьшится до 1% уже через 10 лет.

«Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в стране, в том числе в Нижегородской области, с 2020 года и уже показала свою эффективность. За это время воплощены в жизнь десятки проектов по благоустройству сельских населенных пунктов региона, которые направлены на повышение качества жизни сельчан. В этом году на реализацию различных проектов по обустройству сельских территорий Нижегородской области будет направлено свыше 1 млрд рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Стоит отметить, благодаря государственной программе в регионе реализуют пять проектов газоснабжения. В целом на развитие сел направлено свыше одного миллиарда рублей.

Ранее ФАН писал, что Мордовия начнет работу над программой развития потребительской кооперации. В регионе будет создана система закупки сельскохозяйственной продукции у населения, переработка и продажа через собственную торговую сеть.

россия нижегородская область строительство жилья
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Все новости / Экономика / Больше полусотни домов для аграриев и соцработников построят в Нижегородской области
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