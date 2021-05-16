Больше полусотни домов для аграриев и соцработников построят в Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 мая. В этом году в 13 районах области появятся более полусотни домов. Это стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на улучшение жилищных условий сельских жителей только в 2021 году в регионе выделено 200 миллионов рублей. На эти деньги в нескольких районах построят 54 частных и один многоквартирный дом.

Труженикам агропромышленного комплекса и социальной сферы жилье можно получить, предоставив договор найма. Дом или квартиру через пять лет работы на предприятии разрешат купить за сумму, не превышающую 10% расчетной стоимости строительства. Цена за жилье уменьшится до 1% уже через 10 лет.

«Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в стране, в том числе в Нижегородской области, с 2020 года и уже показала свою эффективность. За это время воплощены в жизнь десятки проектов по благоустройству сельских населенных пунктов региона, которые направлены на повышение качества жизни сельчан. В этом году на реализацию различных проектов по обустройству сельских территорий Нижегородской области будет направлено свыше 1 млрд рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Стоит отметить, благодаря государственной программе в регионе реализуют пять проектов газоснабжения. В целом на развитие сел направлено свыше одного миллиарда рублей.

Ранее ФАН писал, что Мордовия начнет работу над программой развития потребительской кооперации. В регионе будет создана система закупки сельскохозяйственной продукции у населения, переработка и продажа через собственную торговую сеть.