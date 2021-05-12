Советские фильмы будут бесплатно показывать во дворах Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 12 мая. В городе дан старт реализации проекта «Кинодворик». На большом экране вплоть до июля местные жители целыми семьями смогут бесплатно посещать кинотеатры под открытым небом.

Как сообщили ФАН в АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», по всему городу откроют более 60 таких площадок. Бесплатные киносеансы организуют на базе почти всех местных ТОС (территориальных общественных самоуправлений) по будням после 18:00 часов.

«В основном мы показываем советские фильмы преимущественно 50-х и 60-х годов. Сегодня, к примеру, зрителей ждет «Полосатый рейс». Еще в нашей афише есть «Спортлото-82». Мы планируем чередовать стары добрые кинокартины с фильмами про Нижний Новгород», — рассказал корреспонденту ФАН о проекте «Кинодворик» PR-специалист АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Илья Салов.

Проект реализуется с 2019 года и уже успел стать популярным среди горожан.

Ранее ФАН писал о фильме «Девятаев». Эта картина о подвиге героя Советского Союза, уроженце Мордовии Михаиле Девятаеве.