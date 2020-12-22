Нижегородка сняла на телефон разговор с мужем-убийцей за 5 минут до трагедии

Нижний Новгород, 22 декабря. Во вторник в Нижнем Новгороде простились с Татьяной Тимофеевой, которую застрелил муж на глазах у 6-летней дочери. ФАН выяснил подробности и предысторию жуткого преступления.

Татьяна Тимофеева была известным дизайнером одежды, в соцсетях у нее было около десятка тысяч подписчиков, потому сведения о произошедшем распространились в интернете молниеносно. Местные СМИ опубликовали видеозапись последнего разговора супругов, находившихся в бракоразводном процессе. Понимая, что от психически нездорового Вячеслава можно ожидать чего угодно, Татьяна записывала разговор на телефон.

«Живой ты отсюда не уйдешь», — сразу же объявил мужчина.

Он рассказал ей, что приехала банда киллеров, которая уничтожит ее семью. Затем сообщил, что держит в руках кольцо от гранаты. После чего продемонстрировал пистолет ТТ.

«Из-за нашей гордыни ребенок окажется в детском доме», — заявил супруг.

Татьяна не понимала, причем тут детский дом. Вячеслав ответил, что она обо всем узнает через 5 минут. Когда после завершения разговора Татьяна развернулась и пошла, психопат выстрелил в затылок сначала ей, а потом себе. На глазах у 6-летней дочери, катавшейся рядом с горки.

На странице Вячеслава в соцсети спустя пять часов появился отложенный пост следующего содержания:

«Запомните нас такими. 19 лет с первого до последнего поцелуя. Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счет 0:0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь!»

Вячеслав был совладельцем детского футбольного клуба, этим объясняются фразы про «финал» и «счет 0:0». Но поводов заподозрить мужчину в неадекватности и до этого была масса.

Чего стоит опубликованное в соцсетях SMS-послание отца дочери, в котором явно прослеживается отнюдь не отцовская любовь.

При этом Вячеслав требовал на бракоразводном процессе, чтобы дочь отдали ему насовсем либо на три дня в неделю с ночевкой. На все том же последнем видео Татьяна рассказывает мужу, что он прятал дочь от матери, а саму женщину таскал по лестнице. Без пяти минут убийца не отрицал этого.

На день рождения дочери отец угощал ее специально заказанным тортом в форме анатомического окровавленного сердца с еще одной не слишком адекватной надписью.

Полиция фиксировала факт обращения женщины в органы с жалобой на побои со стороны мужа еще в мае, но доказательств собрать не удалось, и дело закрыли.

В начале декабря, по сведениям местных СМИ, Татьяна обращалась в Следственный комитет по поводу той самой SMS Вячеслава в адрес дочери, но безуспешно.

«Сказали, что принять заявление не могут. Расследование ведут путем общения с ребенком. Сказали, что затаскают тогда по экспертизам, дознаваниям, и это на ней же может плохо отразиться», — написала Татьяна своей подруге.

В инспекции по делам несовершеннолетних заявили, что пока не было факта совращения, никаких мер принять не могут, а слова из той самой SMS можно трактовать двояко. Заявление в итоге приняли, но сказали, что переадресуют его в прокуратуру.

Неадекватность Вячеслава была очевидна, но зафиксировать ее в юридической и медицинской плоскости Татьяне не удавалось. Ее ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы суд отклонил.

Собственно, на этом фоне и разыгралась трагедия. Бракоразводный процесс затягивался, Вячеслав требовал отдавать ему дочь с ночевкой, Татьяна пыталась собрать доказательства, почему этого допускать нельзя. По словам подруг погибшей, родственники Вячеслава на суде сообщали, что он «мухи не обидит».

Кстати, в одном из сообщений в соцсетях проскочила информация о том, что дед Вячеслава тоже убил свою жену. Подтверждения этим сведениям ФАН не нашел — вероятно, они были опубликованы в сторис, которые исчезают из Сети через сутки.

Очередное заседание суда по делу о разводе должно было состояться в январе, Татьяна просила подруг выступить на суде в поддержку ее позиции.

Теперь доказательства правоты Татьяны есть. Только они уже никому не нужны.

6-летнюю девочку с места трагедии увезли в приют, где ей все эти дни оказывали психологическую помощь. Поначалу в соцсетях поднялся ропот по поводу того, что «ребенка не отдают родным». На самом деле никакого конфликта в этом аспекте нет.

Подруга Татьяны психолог Ольга Г. рассказала всем сочувствующим, почему в данный момент девочке лучше было оставаться в приюте.

«Родные пока в шоке. Они пока не могут дать опору. А ей сейчас точно не нужно истеричных людей и воя. Все уже случилось, и мы только можем максимально бережно прожить это с ребенком», — написала Ольга.

Вчера, по имеющейся информации, мать Татьяны оформила нужные бумаги на опекунство, и ребенок будет жить в семье с бабушкой.