Выдавший нижегородскому стрелку справку психиатр не признал свою вину

Нижний Новгород, 19 октября. Врач, выдавший справку для получения оружия 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области, не признал свою вину. Психиатр-нарколог медицинского центра, арестованный ранее по решению суда, отрицает версию следствия. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Медик заявил, что не согласен с утверждением правоохранителей о недобросовестном исполнении профессиональных обязанностей и ненадлежащем медицинском осмотре. Однако следователи уверены, что из-за медика психические расстройства юноши не были выявлены вовремя.

При этом правоохранители убеждены, что выданная в июле 2020 года справка имела последствия: благодаря ей Монахов получил лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного оружия.

Напомним, что вечером 12 октября Даниил Монахов открыл стрельбу из охотничьего ружья возле остановки в поселке Большеорловское. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших оказалась бабушка стрелка, которой позже ампутировали руку. Сам стрелок свел счеты с жизнью.