Врач рассказал о состоянии бабушки нижегородского стрелка

Москва, 14 октября. Устроивший бойню в деревне Большеорловское 18-летний Даниил Монахов произвел первый выстрел, по предварительным данным, в свою родную бабушку. Сейчас женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом телеканалу «360» рассказал главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов.

По словам Смирнова, когда пожилую женщину доставили в медучреждение, она была практически обескровлена.

«Огромная кровопотеря была. Была проникающая огнестрельная травма живота, практически полностью раздроблена была рука. Ей сделали операцию в течение нескольких часов», — рассказал медик.

Прошло двое суток с момента госпитализации пострадавшей. В настоящее время у нее более-менее стабилизировалась давление. По словам врача, в течение шести часов давление у женщины было 55 на 30. С такими показателями люди обычно не живут. Она в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании.

По версии следствия, днем 12 октября Даниил Мохов начал пальбу из охотничьего ружья по людям, после чего скрылся в лесу. На следующий день его бездыханное тело было обнаружено неподалеку от места преступления.