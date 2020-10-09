Россиянин избил до смерти родную мать из-за бардака в квартире

Нижний Новгород, 9 октября. Житель Богородска насмерть забил родную мать, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Нижегородской области.

Инцидент произошел на юго-западе Нижегородской области. По данным СМИ, мужчина пришел домой и увидел беспорядок. Он решил, что его устроила мать.

Мужчина набросился на женщину с кулаками и нанес ей несколько серьезных ударов. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Правоохранители подготовили базу для обвинения и передали материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Москве. Мужчина нанес матери пять ударов по голове, та потеряла сознание и, не приходя в себя, умерла.

Еще один случай произошел в Подмосковье, тогда мать находилась на даче, а сын остался дома. Мужчина позвонил родственнице и спросил, что делать при кровотечении.

Оказалось, что он разбил голову, но никак не мог остановить кровь. Вернувшаяся домой женщина нашла сына уже мертвым.