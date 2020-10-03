Нижегородцы несут цветы к месту гибели журналистки Ирины Славиной

Нижний Новгород, 3 октября. Жители Нижнего Новгорода устроили стихийный мемориал около места гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по Нижегородской области, передает РИА Новости.

Около 19.30 (время совпадает с московским) было снято оцепление возле здания Главка МВД. После этого к месту смерти журналистки начали подходить ее коллеги и обычные нижегородцы: они возложили цветы и зажгли свечи.

Ранее в пятницу следователи подтвердили, что погибшей от ожогов у здания нижегородского управления МВД является Ирина Славина (Мурахтаева), передавал RT. По данным регионального управления Следственного комитета РФ, «назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», призванная установить психическое состояние погибшей.

В ведомстве добавили, что оснований считать, что смерть женщины связана проведением у нее накануне гибели обысков, нет. В деле, в рамках которого проходили следственные мероприятия, она значилась как свидетель.