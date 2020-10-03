Нижегородские следовали подтвердили личность погибшей журналистки

Нижний Новгород, 3 октября. Следователи подтвердили личность женщины, погибшей от ожогов у здания нижегородского управления МВД — это журналистка Ирина Славина (Мурахтаева), основатель и главный редактор издания «Коза Пресс». Как сообщает региональное управления СК РФ, специалисты проведут экспертизу, чтобы установить психическое состояние погибшей.

«Установлено, что погибшая — Ирина Мурахтаева. Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

В СК РФ подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что смерть женщины каким-либо образом связана проведением у нее накануне гибели обысков, как об этом писали некоторые СМИ. В ведомстве уточнили, что она проходила по делу как свидетель и не являлась обвиняемой или подозреваемой по делу, в рамках которого проходили обыски.