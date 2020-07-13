Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

Москва, 13 июля. Крушение самолета Ан-2 в Нижегородской области утром в понедельник произошло, по предварительным данным, после того, как воздушное судно задело ЛЭП. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, согласно предварительным данным следствия, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод линии электропередач.

Как пишет ТАСС, после чего упал и загорелся.

«Однако будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», — сказали следователи.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, самолет рухнул около четырех часов утра по Московскому времени в окрестностях населенного пункта Кистеневка в Большеболдинском районе Нижегородской области. По данным ведомства, после падения начался пожар. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы один человек погиб, еще один пострадал.

На месте аварии работают медики и спасатели, обстоятельства случившегося выясняются.