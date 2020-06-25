Памятник Сталину установили в Нижегородской области

Нижний Новгород, 25 июня. Памятник Иосифу Сталину открыли в городе Бор в Нижегородской области. Монумент советскому деятелю появился на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения коммунистической партии Алексею Зорову.

В сообщении отмечается, что церемонию открытия посетили несколько сотен человек. Скульптура выполнена из бетона и окрашена в бронзовый цвет. Сталин изображен в полный рост, он одет в шинель и фуражку, высота монумента составляет примерно три метра.

Инициатор установки памятника намерен построить по соседству «Сталин-центр», который будет представлять собой жилой дом с музеем. Зоров заявил, что местные жители выразили надежду, что монумент станет символом борьбы с коррупцией в городе.

В свою очередь, муниципальная администрация заявила, что Зоров не получал разрешения на установку памятника. Администрация попросила Росреестр выяснить, соответствует ли его установка целевому использованию участка, на котором он находится.

В мэрии заявили, что никаких общественных слушаний по вопросу установки памятника не было, с ними также никто не согласовывал мероприятие по его открытию.