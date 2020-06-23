Пенсионерка под Нижним Новгородом 26 лет не выпускала дочь из дома

Нижний Новгород, 23 июня. Жительница деревни в Нижегородской области 26 лет не выпускала свою дочь из дома, оберегая ее от опасностей.

Пенсионерка попала в больницу, а ее 42-летняя дочь осталась одна. По словам главы администрации Арефинского сельсовета Василия Товарнова, у отшельницы нет ни паспорта, ни работы.

Мать и дочь годами жили на одном месте, ухаживая за кошками. Женщина не разрешила дочери учиться, та закончила только 8 классов в школе.

Соседи и сотрудники соцзащиты пытались помочь этой семье, но мать отказывалась. Она просила, чтобы их просто оставили в покое.

Когда отшельница осталась одна, она пришла в сельский совет и попросила оформить ей паспорт. От предложенной еды она отказалась и не просила никакой помощи.

В органах соцзащиты пояснили, что отшельница вменяема, ей не нужна психологическая поддержка. Женщина привыкла жить такой жизнью.