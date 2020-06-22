Два района в Нижнем Новгороде остались без электричества

Нижний Новгород, 22 июня. Жители нескольких домов в Нижнем Новгороде остались без электричества, сообщили в ГУ ГО ЧС по городу.

Электроэнергию отключили с 09.00 для проведения ремонтных работ в Автозаводском и Сормовском районах. Электричества нет в трех домах по Школьной улице и в двух домах по улице Коминтерна.

Подачу электричества возобновят с 17.00. Рабочие постараются провести все необходимые манипуляции в кратчайшие сроки.

По данным синоптиков, со среды и до конца недели в Нижнем Новгороде ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ветер усилится до 21 метра в секунду, возможны обрывы ЛЭП.