Трое взрослых и ребенок стали жертвами ДТП в Нижегородской области

Москва, 20 июня. В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области погибли четыре человека.

Авария произошла на 76 километре ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов трассы 19 июня, порядка 22.00. Столкнулись два автомобиля Lada.

В ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок, один человек получил травмы. Пострадавшего доставили в расположенную в Арзамасе больницу. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее крупная авария произошла в подмосковном городе Лобня, травмы получили три человека.

РЕН ТВ.