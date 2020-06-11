Губернатор Нижнего Новгорода усилил поддержку автотранспортных предприятий

Нижний Новгород, 11 июля. Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин распорядился о выделении дополнительных денежных средств для 57 пассажирских автотранспортных предприятий.

«В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области уже сформирован список пассажирских транспортных компаний – как муниципальных, так и частных, которые получат средства из регионального бюджета», — подчеркнул глава Нижегородской области.

Почти 318 млн рублей из областного бюджета планируется направить в муниципалитеты в качестве субсидии на поддержку транспортных организаций. 176 млн рублей уже было заложено на эти цели ранее, пишет Infox.ru.

Средства будут направлены на постоянные расходы предприятий: закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату заработной платы.

Глава региона также поручил разработать комплекс мер поддержки автотранспортных предприятий. Кроме того, пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, будут освобождены от транспортного налога в 2020 году.