Губернатор Нижегородской области рассказал о строительстве крупной развязки

Нижний Новгород, 9 июня. Глава Нижегородской области Глеб Никитин 9 июня посетил место строительства дорожной развязки в районе деревни Ольгино и назвал срок окончания работ.

Напомним, что строительство развязки ведется в соответствие с проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициатором которого выступил российский президент Владимир Путин.

Губернатор отметил, что подрядчиком является местная компания, которая с мая работает на объекте. Ограничительные меры в связи с борьбой с коронавирусом практически не влияют на ход подрядных работ, окончание которых запланировано на октябрь следующего года. Однако с подрядчиком достигнута договоренность о том, что он постарается закончить работы к периоду празднования 800-летия Нижнего Новгорода, добавил глава региона.

Глеб Никитин рассказал, что строящаяся развязка считается крупнейшим региональным проектом в сфере дорожного строительства. Двухуровневая развязка протяженностью 1500 м позволит разделить два основных крупных транспортных потока и избавит от пробок при выезде из города. Пропускная способность нынешней дороги в этом районе почти исчерпана, констатировал нижегородский глава.

Никитин добавил, что одной развязкой реализация проекта не заканчивается — в нынешнем году власти намерены отремонтировать 878 км дорог, что на 116 км больше итогов прошлого года. Работы будут вестись почти на 200 участках, сообщает Infox.