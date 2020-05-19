В Нижегородской области разрешили прогулки до двух часов в день

Нижний Новгород, 19 мая. Власти приступили к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, регион принял решение о переходе к первому этапу отмены ограничений с учетом тех критериев, которые были заявлены Роспотребнадзором.

«Высокий охват тестированием (выполняем с запасом), доля свободных коек не менее 50% (выполняем) и коэффициент распространения инфекции не превышает 1,0», — отметил Никитин.

Он отметил, что за последнюю неделю коэффициент распространения в регионе опасной инфекции стал ниже единицы, поэтому был подписан указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, передают «Известия».

Так, жителям области разрешили прогулки до 1 км от места жительства и не более двух часов в день. Разрешение на возобновление деятельности получат магазины с отдельным входом и площадью зала до 400 квадратных метров без примерочных. Также разрешены занятия спортом до двух часов в день, но при соблюдении социальной дистанции и в компании не более двух человек. Кроме того, готовятся к открытию дошкольные образовательные учреждения.

Подчеркивается, что из-за прироста новых пациентов с коронавирусом режим самоизоляции в регионе продолжает действовать.