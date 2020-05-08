Нижний Новгород оказался затоплен после тропического ливня

Нижний Новгород, 8 мая. Сильный ливень затопил центральный район Нижнего Новгорода, что привело к размыву грунта на Окском съезде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород днем в пятницу. Буквально за несколько часов оказались затоплены улицы в центральном районе города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская.

Нижний Новгород поплыл pic.twitter.com/TqffpfOUs3 — Pocket TV (@Pocket_TV_RU) May 8, 2020

Кроме того, сильный дождь привел к размыву грунта на Окском съезде в сторону Молитовского моста.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять всесторонние меры для ликвидации последствий удара стихии в Нижнем Новгороде», — сообщили в пресс-службе.

Глава региона отметил, что происшествие станет первым испытанием для исполняющего обязанности мэра города Юрия Шалабаева на новом посту.