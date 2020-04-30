Жителям Нижегородской области разъяснили правила проезда на дачу

Нижний Новгород, 30 апреля. Меры безопасности по коронавирусу усилили в Нижегородской области в период майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, согласно распоряжению губернатора региона Глеба Никитина, местные жители при поездке на дачу должны иметь при себе документы, которые подтверждают право собственности. Добираться до места назначения можно на личном автотранспорте или на такси. Подчеркивается, что перемещение за город должно происходить не чаще двух раз в течение недели, передает RT.

Кроме того, ограничено число поездок в магазин или аптеку. Оформить разрешительные бумаги можно не чаще раза в сутки.

Никитин в очередной раз напомнил горожанам, что режим самоизоляции является самым действенным способом в борьбе с распространением опасной коронавирусной инфекции.