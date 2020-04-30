Жителям Нижегородской области разрешили гулять не больше часа в день

Нижний Новгород, 30 апреля. Жителям Нижегородской области разрешили гулять не больше одного часа в день. Власти региона внесли послабления в режим самоизоляции, который был введен для предотвращения распространения опасной коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте правительства области.

Губернатор региона Глеб Никитин добавил, что при этом горожане должны строго соблюдать правила социальной дистанции. По его словам, неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и режима самоизоляции помогут предотвратить распространение опасной инфекции.

«Наша задача — как можно быстрее пройти период роста заболеваемости», — заявил Никитин.

Отмечается, что отходить от дома можно не дальше, чем на 300 метров. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Карта жителя» и оставить соответствующую заявку. Подчеркивается, что если горожане собрались поехать на дачу, то при себе у них должны быть документы, подтверждающие права собственности на участок.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в Нижегородской области официально зарегистрированы 1794 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.