Власти Нижегородской области ввели бонусы для ответственных жителей

Нижний Новгород, 27 апреля. Более 16 миллионов «доброрублей» заработали жители Нижегородской области, сообщили в правительстве региона.

Бонусы — «доброрубли» начисляются за каждую одобренную заявку на выход из дома. За это жители области получают по 10 рублей. Проверить свой счет можно на сайте nn-card.ru.

Полученные баллы можно потратить в «Добромаркете» на предложения партнеров проекта. После окончания режима самоизоляции можно будет приобрести билеты на спортивные и культурные мероприятия.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил жителей региона за понимание.

«Бонусные баллы за 10 дней получили более 500 тысяч жителей области. Бонусы теперь получают волонтеры проекта «Мы», — сказал Никитин.

Власти региона предложили жителям принять участие в других социальных проектах, чтобы получить бонусы. Напомним, что в Нижнегородской области действует режим самоизоляции.

Правительство региона просит жителей оставаться дома. Это поможет сохранить здоровье и снизит риск заражения коронавирусом.

По данным официального сайта стопкорнавирус.рф, в области 1574 случая заражения вирусом, вылечились 109 человек, скончались 9 человек. Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов с наибольшим числом зараженных.