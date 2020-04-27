Более 70 человек заболели коронавирусом в Серафимо-Дивеевском монастыре

Нижний Новгород, 27 апреля. В Серафимо-Дивеевском монастыре выявили 76 человек с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По данным на 27 апреля, в регионе выявили 207 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1574 человек, выздоровели 116 человек.

В Нижегородской области тесты на коронавирус сделали почти 63,5 тысячи человек. Губернатор Глеб Никитин отметил, что суточный прирост заболеваемости стал рекордным.

Это связано с обнаружением очага инфекции в женском монастыре в Дивееве. На территории села ввели карантин, в помещениях монастыря проводят дезинфекцию, все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что в России до конца апреля продлены нерабочие дни. Данную меру ввел президент России Владимир Путин, поскольку страна еще не преодолела пик эпидемии.

Власти призывают россиян оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. В группе риска находятся пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, у которых болезнь протекает с осложнениями.