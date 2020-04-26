Режим самоизоляции продлят еще на месяц в Нижегородской области

Нижний Новгород, 26 апреля. Режим самоизоляции продлят еще на один месяц в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

При этом он добавил, что никакой информации о продлении нерабочих дней у него нет.

«Самоизоляция в том или ином виде потребуется еще не менее месяца в любом случае», — заявил глава региона.

По словам губернатора, суточный прирост инфицированных коронавирусом составляет 10% и определяющую роль в вопросе продления ограничительных мер на территории региона сыграет следующая неделя, передает «НьюИнформ».

На сегодняшний день на территории Нижегородской области официально подтверждены 1367 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, 115 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, 9 пациентов скончались.

Всего за минувшие сутки в России официально зарегистрирован 6361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Кроме того, за прошедшие сутки заболевание унесло жизни 66 пациентов, успешно побороли вирус и были выписаны 517 человек.

С начала пандемии в РФ официально подтвердились 80949 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 747, выздоровели 6767 пациентов.