Заместитель губернатора Нижегородской области заразился коронавирусом

Нижний Новгород, 19 апреля. У заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам Никитина, последние три недели его заместитель работает в Москве. Именно там госслужащий и заразился коронавирусом. На сегодняшний день заболевание протекает в легкой форме и, как предполагает губернатор, вскоре Носов сможет вновь приступить к выполнению своих обязанностей.

«Мы максимально открыто говорим о ситуации с коронавирусом, но по понятным соображениям избегаем конкретных имен и фамилий. Вместе с этим всегда хотелось, чтобы все понимали — ситуация касается каждого человека», — приводит слова губернатора Нижегородской области пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что последние месяцы Носов в Москве занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Среди других членов регионального правительства наличия коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Напомним, на сегодняшний день в России новой коронавирусной инфекцией заражены более 36 тысяч человек. При этом от сопутствующих заболеваний погиб 341 человек, вылечиться удалось более 3 тысячам, пишет «Газета.ru».