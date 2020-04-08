Врачи в «чумных» костюмах в Арзамасе устроили погоню за пациентом

Нижний Новгород, 8 апреля. Житель Арзамаса Нижегородской области устроил забег. Врачи в «противочумных» костюмах пытались поймать пациента. Инцидент попал на видео.

Мэр Арзамаса Александо Щелоков рассказал, что врачи скорой помощи хотели поместить мужчину на карантин из-за подозрения на коронавирус.

«Получена информация о подозрении на наличие COVID-19 у недееспособного арзамасца психиатрического профиля. Результат тестирований будет в воскресенье», — сказал Щелоков.

Оказалось, что мужчина недееспособный и находится под опекой. Но сейчас его опекун попал в больницу с онкологическим заболеванием.

Мэр города добавил, что врачи применили адекватные для этой ситуации меры. Он поблагодарил за помощь персонал больницы и сотрудников полиции. Сейчас мужчина находится в Центральной городской больнице.

По данным на 8 апреля, в Нижегородской области коронавирусом заразились 80 человек. Регион занимает седьмую строчку по числу заболевших коронавирусом в стране.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу 11 марта.

Во всех регионах России приняли меры по борьбе с распространением коронавируса. Власти призвали граждан оставаться на самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля.