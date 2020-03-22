Пьяный житель Дзержинска устроил пожар и сгорел в собственной квартире

Нижний Новгород, 22 марта. Один человек погиб во время пожара в многоэтажке в городе Дзержинск, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло в ночь на 22 марта в пятиэтажном доме по улице Пожарского. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали жильцов.

По предварительной информации, пожар начался в квартире 48-летнего мужчины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и курил. Пожарные не смогли спасти виновника пожара, он скончался.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в жилом доме произошел пожар. Спасателям удалось вывести на улицу 25 человек, в том числе двоих детей, никто не пострадал.