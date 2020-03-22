Нижегородцам из-за коронавируса концерт Турецкого покажут по телевидению

Нижний Новгород, 22 марта. Концерт «Хора Турецкого» покажут по телевидению из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса жителям Новгородской области посоветовали свести к минимум походы на улицу. Телеканалы «ННТВ» и «Волга» пересмотрят сетку вещания, сделав акцент на развлекательном и научно-популярном контенте.

Для маленьких зрителей организуют отдельную программу. Зрителям покажут документальные фильмы о юмористах Евгении Петросяне и Ефиме Шифрине, музыкантах Владимире Высоцком и Викторе Цое, Леониде Дербеневе и Анне Вески, актерах Андрее Мягкове и Евгении Меньшове.

В сетку вещания включат концерт Михаила Турецкого, который представил запись выступления специально для жителей Нижнего Новгорода. Представители местных телекомпаний отмечают, что нижегородцы регулярно получают информацию о коронавирусе в регионе, России и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что нижегородские адвокаты присоединились к флешмобу, посвященному карантину по коронавирусу. Они делятся фото без штанов и в домашних тапочках.

По последним данным, в России зафиксировали 306 случаев заражения коронавирусом, 16 человек выздоровели, их уже выписали из больницы. Вирус попал более чем 100 стран мира, заболели свыше 312 тысяч человек, жертвами вируса стали почти 13 тысяч.