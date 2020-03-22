Российские юристы из-за коронавируса устроили флешмоб без штанов и в тапочках

Нижний Новгород, 22 марта. Юристы Нижнего Новгорода поддержали флешмоб столичных коллег, фотографируясь дома без штанов. Так они поднимают дух коллег, оставшихся на карантине из-за коронавируса.

Российские юристы считают, что хорошее настроение является отличным способом поддержать иммунитет. Фото с хештегом #homeofficesuits опубликовал адвокат Михаил Гаранин.

«Российские суды приостановили рассмотрение дел до 10 апреля. А работать из дома нынче не только полезно для здоровья, но и удобно. Поддерживаю флешмоб коллег», — написал он в Instagram.

К акции в Интернете присоединился адвокат из Оренбургской области Сергей Нектов. Правозащитник поделился фото с домашних тапочках и удобных шортах.

«До 10.04.2020 все судебные заседания отложены, работаем на дому, благо технологии и квалифицированная подпись позволяют отправлять все документы в любой суд в электроном виде», — написал Нектов.

На домашний карантин ушел еще один адвокат из Нижнего Новгорода — Александр Уст. Он опубликовал в соцсетях фото в домашней одежде и с котом.

«Вынужденные каникулы заставляют работать из дома. Коллеги, присоединяйтесь к суперчелленжду», — написал правозащитник.

Подписчики оценили юмор юристов. Они считают, что с такими адвокатами удаленная работа больше не страшна. Если уж юристы приспособились к карантину, то другим будет легче.

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