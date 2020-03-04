Жительница Нижегородской области жестоко расправилась с бывшим любовником

Нижний Новгород, 4 марта. 50-летняя женщина жестко расправилась с бывшим сожителем в Нижегородской области. Женщину обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Преступление произошло в ночь на 2 марта в поселке Окуловка. 50-летняя местная жительница в порыве ярости схватила нож и нанесла несколько ударов в спину своему 54-летнему любовнику. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Преступница была быстро задержана правоохранителями. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Стражи порядка решают вопрос о заключении подозреваемой в СИЗО. Если ее вина будет доказана, женщина может провести в тюрьме до 15 лет.