Волонтеры обнаружили концлагерь для лошадей в Дзержинске

Нижний Новгород, 21 февраля. Волонтеры обнаружили настоящий концлагерь для лошадей в Дзержинске. В частной конюшне у животных были невыносимые условия содержания, лошадей кормили пропавшими овощами и гнилым жмыхом. Когда зоозащитники начали бить тревогу, хозяева конюшни спрятали лошадей в лесу.

Волонтеры искали спрятанных животных и спустя трое суток нашли, но оказалось, что это останки других лошадей. Зоозащитница Лара Саплина считает, что найденные животные принадлежат хозяйке лошадиного концлагеря.

«Вероятно, это две лошади, которые умерли 9 и 12 февраля — Лейла и Захар», — сказала зоозащитница.

На месте происшествия работали представители Госветуправления и полиции. Останки лошадей передали для экспертизы, сообщает Kp.ru.

Сейчас зоозащитники пытаются доказать, что погибшие лошади принадлежали именно хозяйке конюшни. Для того, чтобы это сделать, необходимо найти специальный чип, который есть только у зарегистрированных животных.

«Если специалисты считают информацию с чипов, то виновница уже не сможет избежать наказания по статье 245 «Жестокое обращение с животными», а оставшиеся лошади будут изъяты», — сказала Саплина.

По имеющимся данным, двух лошадей и пони еще можно спасти. Это те самые животные, которых хозяйка пыталась тщательно скрыть от посторонних глаз. Их поиски продолжаются.

Владелица конюшни отказывается комментировать ситуацию. Кроме того, нашлись те, кто принял сторону живодерки. По словам волонтеров, в их адрес стали поступать телефонные угрозы. Аудиозаписи были переданы сотрудникам правоохранительных органов.