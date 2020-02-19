Школьницы в Нижнем Новгороде плеснули уксусом в глаза подруге-сплетнице

Нижний Новгород, 19 февраля. Школьницы в Нижегородской области плеснули уксус в лицо сверстницы, которая якобы распускала о них дурные слухи.

По словам нападавшей, 16-летняя Вика (имя изменено) якобы рассказала в школе, что девочка подхватила венерическое заболевание. Школьница решила отомстить сплетнице и позвала на встречу. Вместе с ней пошла еще одна девочка.

Подростки встретились рядом со зданием бывшего мясокомбината. Обиженная девочка схватила Вику за волосы и брызнула уксусом в глаза.

Мать пострадавшей отвезла дочь в больницу. Сейчас школьница обследуется у офтальмологов. Следователи проводят проверку инцидента, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае школьница ударила ножом бабушку, которой не понравилось, как девочка убралась в доме.